Governo aguarda projetos para 'Minha Casa Minha Vida Retrofit', afirma ministro

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho, enviado especial (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, afirmou que o governo aguarda a recepção de projetos para o "Minha Casa Minha Vida Retrofit". A iniciativa pretende reformar prédios abandonados para serem usados no programa de habitação federal.

continua após publicidade

Em fala a repórteres na Cúpula da Amazônia, ele disse que a reformulação dos edifícios trará "vários ganhos", entre eles a atração da população para a região central das cidades.

O ministro evitou fixar um prazo para que os projetos comecem a sair do papel.

continua após publicidade

Acrescentou que os governadores transmitiram suas prioridades de infraestrutura, que serão consideradas no processo de definição da nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento.

A expectativa é de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncie as diretrizes do novo PAC na sexta-feira. "PAC vai trazer obras e gerar empregos", garantiu o ministro.

Sobre a questão ambiental, Jader Barbalho Filho garantiu que o Brasil não "se furtará" do desafio, mas pediu apoio dos países mais ricos.

Para ele, a Cúpula da Amazônia mostra que Belém pode fazer uma grande COP 30, que acontecerá em 2025. Segundo ele, já houve avanço "significativo" no combate ao desmatamento este ano.