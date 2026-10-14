Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Governo aguarda designação do relator do Orçamento para enviar ajustes na proposta ao Congresso

Escrito por Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, em entrevista ao Metrópoles, afirmou que o governo aguarda a designação do relator do Orçamento de 2027 para enviar mensagem modificativa da proposta para o Congresso Nacional.

O plano do governo é remanejar recursos dentro do próprio Orçamento, sem aumento do volume total de despesas previsto na peça orçamentária, para acomodar o reajuste do Bolsa Família em 15,04%, anunciado em setembro pela gestão Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Moretti afirmou ao portal que o reajuste é residual e a meta de resultado primário se manterá intacta.

Cerca de R$ 22 bilhões devem ser remanejados para dar espaço ao reajuste do benefício, cujo impacto fiscal chega à cifra de R$ 22,7 bilhões para 2027 pelas estimativas do governo.

No Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, Bruno Moretti afirmou que o reajuste se deu por via de um espaço fiscal encontrado pela Pasta com a revisão para baixo da projeção de gastos com previdência e com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ORÇAMENTO/2027/GOVERNO/AJUSTES/BRUNO MORETTI
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV