Governo aguarda designação do relator do Orçamento para enviar ajustes na proposta ao Congresso

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, em entrevista ao Metrópoles, afirmou que o governo aguarda a designação do relator do Orçamento de 2027 para enviar mensagem modificativa da proposta para o Congresso Nacional.

O plano do governo é remanejar recursos dentro do próprio Orçamento, sem aumento do volume total de despesas previsto na peça orçamentária, para acomodar o reajuste do Bolsa Família em 15,04%, anunciado em setembro pela gestão Lula.

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Moretti afirmou ao portal que o reajuste é residual e a meta de resultado primário se manterá intacta.

Cerca de R$ 22 bilhões devem ser remanejados para dar espaço ao reajuste do benefício, cujo impacto fiscal chega à cifra de R$ 22,7 bilhões para 2027 pelas estimativas do governo.

No Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, Bruno Moretti afirmou que o reajuste se deu por via de um espaço fiscal encontrado pela Pasta com a revisão para baixo da projeção de gastos com previdência e com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).