Governo adia estimativa para leilão da hidrovia do Rio Paraguai para 2027

O governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, adiou a estimativa para a realização do leilão da hidrovia do Rio Paraguai do segundo semestre deste ano para o primeiro semestre de 2027. A estimativa de que o leilão aconteceria ainda em 2026 foi apresentada em janeiro deste ano pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos e deputado, Silvio Costa Filho (Republicanos-PB).

Na ocasião, também foi afirmado que o edital do leilão também seria publicado ainda este ano.

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Durante nova apresentação da agenda de leilões do setor, o Secretário Nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Burlier, apresentou uma agenda que indica a estimativa de uma nova data do leilão e afirmou que seguem trabalhando para a viabilidade do remate.

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o adiamento já era algo temido pelo setor técnico, que viu na incerteza jurídica que a revogação do Decreto nº 12.600/25 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), gerou, a possibilidade de prejuízo à agenda de concessão de hidrovias no Brasil.