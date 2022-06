Governo abre crédito suplementar de R$ 21,935 mi para Codeba, CDRJ e Codern

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O Ministério da Economia liberou crédito suplementar de R$ 21,935 milhões em favor da Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba), Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), para reforçar as dotações orçamentárias. A liberação, feita por meio do orçamento de investimento, consta de Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 15.

Segundo o anexo com as destinações dos recursos, serão R$ 8,824 milhões para a Cobeba; R$ 7,350 milhões para a CDRJ; e R$ 5,760 milhões para a Codern.