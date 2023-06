Governo abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões para enfrentamento da Influenza aviária

O governo abriu crédito extraordinário de R$ 200 milhões em favor do Ministério da Agricultura e Pecuária para aplicação em ações de enfrentamento à influenza aviária de Alta Patogenicidade (IAAP). Ação nesse sentido foi estabelecida por meio da Medida Provisória número 1.177, publicada nesta terça-feira (6), no Diário Oficial da União (DOU). A MP é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

O Ministério da Agricultura explica em nota que, "com o estado de emergência zoossanitária em vigor no País e a confirmação de casos de influenza aviária em aves silvestres em quatro Estados, as ações de controle e contenção da doença serão intensificadas. Assim, o crédito extraordinário será aplicado no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa).

Entre as ações de controle e combate à Influenza Aviária estão a rápida identificação, testagem e cuidados sanitários dos casos suspeitos. Para isso, as equipes técnicas poderão contar com reforço para as ações pontuais in loco.