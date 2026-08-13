Goolsbee, do Fed, vê melhora nos dados de inflação e diz esperar queda nos efeitos das tarifas

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta quinta-feira, 13, que os dados mais recentes de inflação nos Estados Unidos vieram ligeiramente melhores e disse esperar que, à medida que arrefeçam os efeitos das tarifas e da alta do petróleo ligada à guerra com o Irã, as pressões sobre os preços continuem a perder força.

Em entrevista à Fox News, Goolsbee reconheceu que a inflação em torno de 3% ainda está acima do desejável, mas avaliou que as leituras recentes oferecem algum alento. "Se essas pressões forem superadas, a economia poderia voltar ao caminho dourado, no qual a inflação retorna ao objetivo de 2% do Fed", disse.

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Segundo ele, boa parte do aumento inflacionário decorre de fatores que, inicialmente, eram vistos como temporários. Goolsbee apontou as tarifas e, depois, o choque nos preços do petróleo - movimentos que descreveu como impactos pontuais, e não uma mudança permanente na tendência da inflação.

"Mas agora, por alguns meses, temos recebido leituras um pouco melhores e esperamos que isso continue. Só que estamos nesse ponto delicado em que a economia, no geral, parece relativamente estável e estamos, sobretudo, observando o componente de inflação", afirmou.