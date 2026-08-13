Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Goolsbee, do Fed, vê melhora nos dados de inflação e diz esperar queda nos efeitos das tarifas

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta quinta-feira, 13, que os dados mais recentes de inflação nos Estados Unidos vieram ligeiramente melhores e disse esperar que, à medida que arrefeçam os efeitos das tarifas e da alta do petróleo ligada à guerra com o Irã, as pressões sobre os preços continuem a perder força.

Em entrevista à Fox News, Goolsbee reconheceu que a inflação em torno de 3% ainda está acima do desejável, mas avaliou que as leituras recentes oferecem algum alento. "Se essas pressões forem superadas, a economia poderia voltar ao caminho dourado, no qual a inflação retorna ao objetivo de 2% do Fed", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo ele, boa parte do aumento inflacionário decorre de fatores que, inicialmente, eram vistos como temporários. Goolsbee apontou as tarifas e, depois, o choque nos preços do petróleo - movimentos que descreveu como impactos pontuais, e não uma mudança permanente na tendência da inflação.

"Mas agora, por alguns meses, temos recebido leituras um pouco melhores e esperamos que isso continue. Só que estamos nesse ponto delicado em que a economia, no geral, parece relativamente estável e estamos, sobretudo, observando o componente de inflação", afirmou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Efeitos EUA Fed Goolsbee Tarifas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV