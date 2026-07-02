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Google perde disputa contra multa de 4,12 bilhões de euros da UE por Android

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 08:20:00 Editado em 02.07.2026, 08:29:36
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O Google, controlado pela Alphabet, perdeu uma longa batalha para tentar derrubar a multa aplicada pela União Europeia por práticas relacionadas ao sistema operacional Android, segundo decisão do principal tribunal do bloco.

Nesta quinta-feira, 2, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) informou que manteve, após recurso da empresa, a penalidade de 4,12 bilhões de euros.

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"Esta decisão não reconhece nosso investimento significativo para garantir que o Android continue aberto, interoperável e gratuito", afirmou o Google, em resposta.

A decisão põe fim a uma disputa de anos sobre como a empresa teria usado sua posição na economia digital para direcionar usuários ao seu próprio mecanismo de busca em dispositivos como smartphones. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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