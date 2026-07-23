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ECONOMIA

Google é multada em US$ 1,02 bilhão sob regras antitruste de tecnologia da UE

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 22:07:00 Editado em 23.07.2026, 22:18:28
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A União Europeia aplicou ao Google uma multa total de US$ 1,02 bilhão sob suas regras antitruste para o setor de tecnologia, afirmando que o gigante de buscas favoreceu seus próprios serviços em detrimento dos concorrentes.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, disse nesta quinta-feira que o Google favoreceu de forma injusta seus próprios serviços em seu mecanismo de busca amplamente usado e que a empresa impôs restrições a desenvolvedores de aplicativos, impedindo-os de direcionar livremente os usuários a outras ofertas fora da Play Store, da própria companhia.

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A aplicação da lei de tecnologia da UE "continua a quebrar produtos do dia a dia", disse Kent Walker, presidente de assuntos globais do Google. "Para cumprir, estamos tendo que remover recursos de Busca em tempo real que os europeus adoram - como preços instantâneos e disponibilidade direta para hotéis, voos e restaurantes - e desmontar proteções de segurança no Google Play."

A multa desta quinta-feira é a primeira penalidade da empresa sob a Lei de Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês), as regras antitruste digitais do bloco. A multa de 890 milhões de euros é dividida entre as objeções da Comissão ao mecanismo de busca da empresa e aos termos da Play Store.

A decisão da UE é o desfecho de uma investigação de anos sobre a conformidade do Google com a lei. O Google fez diversos ajustes na forma como seus produtos funcionam, incluindo testes de resultados para serviços como voos e hotéis, mudanças na maneira como apresenta anúncios e conteúdos de compras, e alterações nos termos para desenvolvedores de aplicativos direcionarem clientes a ofertas fora de sua própria Play Store.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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