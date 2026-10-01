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Google, da Alphabet, revela novo modelo de inteligência artificial Gemini 4 Argon

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Google, controlado pela Alphabet, anunciou seu mais recente modelo de inteligência artificial (IA), chamado Gemini 4 Argon, na quarta-feira, 30, e disponibilizou para um grupo de empresas de cibersegurança antes de liberá-lo para desenvolvedores, clientes e consumidores em uma data posterior. O Google lançará o Argon com um preço promocional de US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 por milhão de tokens de saída. Tokens são a unidade de medida para o tamanho de uma consulta de IA.

Esse preço por token equivale à metade do custo do modelo mais poderoso da Anthropic, o Claude Opus 5.5, e a um quinto do preço do principal modelo da OpenAI, o GPT-6 Astra.

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Não está claro por quanto tempo o preço promocional deve vigorar ou qual será o preço base. O lançamento gradual - primeiramente para parceiros de cibersegurança e, depois, para o público em geral - reflete os debates sobre a segurança de modelos que têm dominado o setor de IA.

O lançamento do Argon indica que o Google pretende permanecer na vanguarda do desenvolvimento de IA. Um aparente atraso no lançamento de modelos, a saída de pesquisadores de destaque na área de IA e resultados insatisfatórios em testes de desempenho haviam gerado preocupações entre investidores e analistas de que a DeepMind - o laboratório de pesquisa em IA da empresa - estaria ficando para trás em relação aos concorrentes.

O Argon não resolve todas essas preocupações, mas é um começo. O Google informou que, em testes internos, o modelo superou os principais modelos da OpenAI e da Anthropic em diversas tarefas relacionadas a trabalho intelectual, programação, ciência, matemática e cibersegurança. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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