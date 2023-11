Google começa a deletar contas inativas nesta quinta-feira (30)

O Google vai começar a excluir a partir desta quinta, 30, contas inativas há dois anos, conforme anunciado em maio. A medida abrange não apenas os perfis, mas também a remoção de todos os conteúdos associados, como arquivos no Drive. O objetivo é evitar golpes e ataques cibernéticos, aproveitando a vulnerabilidade de contas negligenciadas pelos usuários. De acordo com a empresa, as exclusões serão gradativas ao longo do mês de dezembro, começando com perfis que foram criados e nunca mais usados. Ao desativar uma conta, não apenas o perfil em si é afetado, mas o endereço de e-mail também fica indisponível. Além disso, todos os arquivos dos apps do WorkSpace, como Drive e Gmail, e as imagens armazenadas no Google Fotos serão permanentemente apagadas. A única exceção são as contas do YouTube logadas com o perfil do Google.

Para evitar a exclusão automática, os usuários são incentivados a conectar-se regularmente às suas contas, principalmente porque o Google enviou um alerta a essas contas inativas indicando que elas serão excluídas se continuarem sem atividade. Para conferir se sua conta será apagada, basta acessar o site accounts.google.com, fazer login com seu nome de usuário e senha e procurar por aviso na caixa de entrada do Gmail. Como as contas serão apagadas se estiverem inativas, para não perder o perfil basta interagir com ela. Realizar atividades em serviços associados, como a criação de documentos no Drive, o envio de e-mails ou a participação em chamadas de vídeo no Meet, demonstra atividade e evita a exclusão.