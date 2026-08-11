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Google anuncia expansão de infraestrutura de rede com três cabos submarinos na América

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Google anunciou nesta terça-feira, 11, a ampliação de sua infraestrutura global de conectividade nas Américas com três novos cabos submarinos, ligando o Chile ao Panamá e à República Dominicana.

Segundo a empresa, o mais extenso dos sistemas será o Alisios, que criará uma nova rota entre República Dominicana e Panamá até o centro do Google Cloud no Chile. No Pacífico, um anel submarino abrirá caminhos entre Chile e Panamá e incluirá uma terceira interligação do Panamá à costa oeste dos Estados Unidos, por meio do Curie, reforçando a conexão com as regiões do Google Cloud no Chile, Los Angeles e Las Vegas.

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A companhia também apresentou o Canoa, que conectará a República Dominicana às Bermudas e deve viabilizar uma ligação da América Latina e do Caribe diretamente com a Europa e a América do Norte. Já o OlaLuz fará a conexão direta entre a República Dominicana e a Flórida.

Segundo a empresa, os projetos ampliam o alcance da rede e reforçam sua confiabilidade e resiliência para atender diferentes regiões do Google Cloud.

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