Google, Amazon e Cloudware confirmam que lidaram com ataque cibernético nunca visto

Escrito por Gabriel Tassi Lara (via Agência Estado)

O Google, a Amazon e o Cloudware confirmaram essa semana que lidaram com um ataque cibernético considerado pelo Google como "o maior da história". Segundo as empresas, que divulgaram notas sobre o ocorrido, os ataques vêm acontecendo desde agosto, e o maior mecanismo de busca do mundo afirma que a ofensiva "ainda está em andamento".

Segundo nota publicada no blog do Google, o ataque foi "sete vezes maior que o ataque recorde anterior", que foi contido ao longo do ano passado.

Os comentários da Amazon e Cloudware também pontuam que uma invasão desse tamanho nunca foi vista anteriormente.