Gomes: há razões para imaginar que revolução de pagamentos responde por alta do PIB potencial

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, disse que há "razões claras" para acreditar que o processo de digitalização e a "revolução de pagamentos" no Brasil sejam uma grande razão para um aumento do crescimento potencial do Produto Interno Bruto (PIB).

Ele destacou que a revisão do Fundo Monetário Internacional (FMI) mencionou reformas de trabalho como vetor para um aumento do PIB potencial, mas que os dados sobre a digitalização também são importantes.

"Eu não tenho uma ideia clara sobre como o PIB potencial mudou, mas acho que os dados estão aí", ele disse.