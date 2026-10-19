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ECONOMIA

Gol tem alta de 3,5% no número de passageiros transportados em setembro

Escrito por Leonardo Godim (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Gol transportou 2,948 milhões de passageiros em setembro, o que representa uma alta de 3,5% ante igual mês de 2025, segundo dados operacionais preliminares divulgados pelo Abra Group, controlador da aérea. A demanda, medida em passageiros-quilômetro transportados (RPK), subiu 5,0%, para 3,505 bilhões, enquanto a oferta, em assentos-quilômetro oferecidos (ASK), cresceu 9,4%, para 4,372 bilhões.

Como a oferta avançou quase o dobro da demanda, a taxa de ocupação das aeronaves caiu 3,4 pontos percentuais, de 83,5% para 80,2% no intervalo. O número de decolagens subiu 6,8%, para 20.939. O volume de carga transportada aumentou 21,2%, para 18.383 toneladas.

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O crescimento veio dos voos dentro do Brasil. No mercado doméstico, a Gol transportou 2,763 milhões de passageiros em setembro, alta de 4,4%. A oferta doméstica subiu 11,5%, para 3,745 bilhões de ASK, enquanto a demanda avançou 6,1%, para 2,999 bilhões de RPK. A taxa de ocupação doméstica recuou 4,1 pontos percentuais, para 80,1%. As decolagens no País somaram 19.648, alta de 8,0%.

As operações internacionais encolheram. A companhia transportou 185 mil passageiros em rotas para o exterior, queda de 8,2%. A oferta caiu 1,8%, para 626 milhões de ASK, e a demanda diminuiu 1,3%, para 506 milhões de RPK. Com a demanda caindo menos que a oferta, a taxa de ocupação internacional subiu para 80,8%, de 80,3% em setembro de 2025. As decolagens internacionais recuaram 9,0%, para 1.291.

De janeiro a setembro, a Gol transportou 26,867 milhões de passageiros, alta de 7,5% sobre o mesmo intervalo de 2025. A oferta cresceu 9,2%, para 39,316 bilhões de ASK. Já a demanda subiu 8,1%, para 32,422 bilhões de RPK. A taxa de ocupação acumulada ficou em 82,5%, queda de 0,8 ponto porcentual. As decolagens somaram 186.652 (+7,5%) e a carga transportada chegou a 155.085 toneladas (+21,4%).

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No mercado doméstico, o número de passageiros no acumulado do ano subiu 8,6%, para 25,036 milhões, com oferta 12,0% maior e demanda 11,1% maior. Nas rotas internacionais, os passageiros caíram 6,4%, para 1,830 milhão, com recuo de 4,2% na oferta e de 5,7% na demanda.

Ao fim de setembro, a Gol operava 141 aeronaves, sendo 132 de passageiros (75 Boeing 737 e 57 Boeing 737 MAX) e 9 cargueiros Boeing 737F.

No consolidado do Abra Group, que reúne também a colombiana Avianca, o número de passageiros ficou praticamente estável em setembro (-0,2%), em 5,813 milhões. A Gol respondeu por cerca de 51% desse total e transportou mais passageiros que a Avianca no mês (2,866 milhões, queda de 3,7%). A taxa de ocupação consolidada do grupo caiu 4,0 pontos percentuais, para 78,0%.

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VOO DOMÉSTICO/GOL/ALTA/SETEMBRO
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