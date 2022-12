Gol realiza primeiro voo de rota entre Manaus a Miami

Aramis Merki II (via Agência Estado)

A Gol realizou o voo inaugural de sua nova rota para os Estados Unidos neste sábado (17). A viagem partiu de Manaus (AM) com destino a Miami, na Flórida. Este ano a companhia aérea iniciou processo de descentralização de seus voos internacionais com a retomada da rotas de Brasília para Orlando e para Miami, em maio. Este mês foi reativado o voo Fortaleza-Miami.

Miami é o principal centro de distribuição nos EUA para voos provenientes da América Latina, aponta a Gol em nota. A partir da cidade, os clientes da Gol têm oportunidades de conexões para outros destinos em voos operados pela American Airlines, companhia que tem aliança com a empresa brasileira.

Os voos entre Manaus e Miami são operados com a aeronave Boeing 737 MAX 8, que tem capacidade para 176 passageiros na configuração internacional. As viagens com origem em Manaus sairão às quartas-feiras e sábados às 12h55. A saída de Miami, nos mesmo dias, será às 19h.