Gol nomeia André Fehlauer como novo CEO e Albert Perez como presidente e COO

A Gol Linhas Aéreas - parte do Grupo Abra - anunciou nesta quinta-feira, 13, a chegada de André Fehlauer, a partir de setembro, como novo CEO, em substituição a Celso Ferrer, que permanece na empresa até o fim de agosto. Albert Perez, atual Chief Operating Officer (COO) da Gol, assumirá responsabilidades adicionais como presidente e COO.

Em nota à imprensa, a companhia aérea destaca que Fehlauer retorna à Gol, onde trabalhou anteriormente por oito anos como CEO da Smiles na Argentina e no Brasil. Além de sua experiência prévia na empresa, sua trajetória profissional inclui sua atuação mais recente como CEO da Livelo, um dos principais programas de fidelidade do Brasil, além de posições no Citi e na Credicard.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A nomeação de André assegura a continuidade da visão e da liderança da Gol, mantendo o cliente no centro da estratégia da empresa, que entra em uma nova fase de criação de valor, em sinergia com as demais companhias aéreas do Grupo Abra", afirma a companhia.

Ao longo de seus mais de 20 anos na Gol, Ferrer ocupou diversas posições estratégicas. Como CEO desde 2022, ele foi responsável pelo processo de reestruturação que fortaleceu a posição financeira e operacional da empresa, além de liderar sua integração ao Grupo Abra.

Albert Perez ingressou na Gol no primeiro semestre de 2024, trazendo mais de duas décadas de experiência no setor de aviação, com passagens por cargos de liderança na Avianca, JetSMART e Vueling. Nos últimos dois anos, contribuiu para o fortalecimento do desempenho operacional da Gol, liderando o redesenho de processos-chave e consolidando uma cultura de melhoria contínua em toda a organização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Esses esforços contribuíram para que a Companhia alcançasse indicadores operacionais de referência no setor, incluindo a liderança nos índices de pontualidade no Brasil e entre as companhias aéreas da América Latina. Em sua nova e ampliada função como presidente e COO, continuará impulsionando a excelência nas operações diárias da companhia, garantindo que a Gol siga oferecendo uma experiência eficiente e de referência aos clientes à medida que amplia sua malha doméstica e internacional", destaca a empresa.