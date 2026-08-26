Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Gol anuncia que passa a representar comercialmente a Avianca no mercado brasileiro

Escrito por Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Gol Linhas Aéreas anunciou que passa a representar comercialmente a Avianca no mercado brasileiro. Com a mudança, a equipe comercial da Gol assume a gestão da oferta de voos, conexões e produtos da Avianca para o mercado brasileiro. As duas empresas são controladas pela Abra.

"É um marco estratégico no processo de integração e aproveitamento das sinergias do Grupo Abra, do qual fazem parte as duas companhias", afirma comunicado da Gol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em 2023, a Avianca assumiu a gestão comercial da Gol na Colômbia, Equador, Chile, Bolívia, Peru, América Central e América do Norte. Agora, no Brasil acontece o contrário, com a Gol assumindo a gestão comercial da Avianca.

Atualmente, a Avianca opera 56 frequências semanais no Brasil, conectando São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Belém ao seu hub em Bogotá.

A partir da Colômbia, os viajantes têm acesso a 80 destinos nas Américas e na Europa, além de mais de 1.150 cidades em todo o mundo por meio da rede da Star Alliance.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa oferta se soma aos 66 destinos domésticos e 23 internacionais da Gol em todas as Américas e na Europa, reunindo 13 países atendidos e uma média de 700 voos diários, distribuídos em 207 rotas, ressalta o comunicado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
GOL/AVIANÇA/REPRESENTAÇÃO/BRASIL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV