GM supera previsões de lucro e receita no 3º trimestre e anuncia plano de recompra de ações

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A General Motors (GM) registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 3,3 bilhões no terceiro trimestre de 2026, acima do US$ 1,3 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação avançou para US$ 3,70, ante US$ 2,80 um ano antes.

O resultado superou ligeiramente a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,69 por ação.

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Já a receita avançou 2,9%, para US$ 50,0 bilhões, acima das expectativas, de US$ 48,78 bilhões.

O Conselho de Administração da GM aprovou um plano de recompra de ações de US$ 20 bilhões, medida que busca impulsionar o preço dos papéis, que, segundo executivos, segue "persistentemente subvalorizado".

A empresa informou que a autorização permite recompras a qualquer momento. Nos últimos cinco anos, a GM recomprou cerca de US$ 30 bilhões em ações.

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Às 7h55 (de Brasília), no pré-mercado de Nova York, a ação da General Motors caía 5,8%.