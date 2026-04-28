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GM supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 08:33:00 Editado em 28.04.2026, 08:42:34
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A General Motors (GM) teve lucro líquido de US$ 2,62 bilhões no primeiro trimestre de 2026, 5,7% menor do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. Em termos ajustados, a montadora americana teve lucro por ação de US$ 3,70 entre janeiro e março, bem acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,60.

A receita da GM teve expansão anual de 2,3% no trimestre, a US$ 43,62 bilhões, superando também a previsão da FactSet, de US$ 43,5 bilhões.

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No balanço, a General Motors elevou sua projeção de lucro ajustado, uma vez que a rejeição da Suprema Corte dos EUA sobre as tarifas emergenciais impostas pelo presidente Donald Trump reduziu os custos para a montadora. O novo guidance prevê lucro ajustado para o ano fiscal completo de US$ 11,50 a US$ 13,50 por ação, acima da previsão anterior de US$ 11 a US$ 13 por ação.

Por outro lado, a empresa reduziu sua projeção de lucro não ajustado para US$ 10,62 a US$ 12,62 por ação, abaixo da estimativa anterior de US$ 11 a US$ 13 por ação.

Às 7h45 (de Brasília), a ação da GM tinha alta de 3,9% no pré-mercado de Nova York.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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