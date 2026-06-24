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GM anuncia elevação do plano de investimentos no Brasil para R$ 10,5 bi até 2028

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 18:13:00 Editado em 25.06.2026, 07:07:05
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A General Motors (GM) anunciou nesta quarta-feira, 24, um reforço de R$ 3,5 bilhões no plano de investimentos no Brasil, que soma agora R$ 10,5 bilhões até 2028. O aporte adicional, conforme a montadora, será destinado à renovação do portfólio de produtos e à introdução de novas tecnologias, como modelos híbridos, assim como à modernização e ampliação das operações no País, especialmente em São Paulo.

O anúncio foi feito pelo presidente da GM na América do Sul, Thomas Owsianski, em reunião, em Brasília, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que deixou em abril o comando do ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

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A montadora informa que os novos investimentos serão destinados principalmente às operações em São Paulo. No Estado, a GM tem fábricas de carros em São Caetano do Sul e São José dos Campos, além de uma unidade que produz peças em Mogi das Cruzes.

"A indústria automotiva vive um período de profunda transformação tecnológica. Este investimento amplia nossa capacidade de desenvolver e produzir veículos competitivos no Brasil, acelera a adoção de novas tecnologias e contribui para a formação de competências e empregos que serão essenciais para o futuro da mobilidade", comentou Owsianski no anúncio dos investimentos.

Segundo o executivo, o Brasil tem sólida base industrial, capacidade de engenharia, mercado consumidor relevante e profissionais altamente qualificados. "Esses fatores, aliados a um ambiente favorável ao investimento, são fundamentais para sustentar o desenvolvimento da indústria automotiva e ampliar o papel do País como polo produtor e exportador da General Motors para a América do Sul", declarou Owsianski.

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