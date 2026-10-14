Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Globalfoundries operará duas fábricas em NY como parte de acordo bilionário entre Japão e EUA

Escrito por Gabriel Barros, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A gigante no setor de semicondutores GlobalFoundries fechou nesta quarta-feira , 14, um acordo bilionário com o governo dos Estados Unidos para a instalação de fábricas de chips no estado de Nova York. A empresa foi selecionada para receber até US$ 21 bilhões em investimentos do governo japonês para a construção de duas fábricas em Malta, NY, como parte de um acordo entre os EUA e o Japão para o desenvolvimento do mercado de semicondutores em solo americano.

O investimento inicial é de US$ 10 bilhões e a primeira fábrica deve começar suas operações em 2029, adicionando 900 mil wafers à capacidade de produção anual norte-americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O CEO da GlobalFoundries, Tim Breen, exaltou a qualidade de sua equipe ao justificar a escolha da companhia: "Fábricas dessa escala exigem mais do que capital. Exigem tecnologia diferenciada, excelência operacional e uma capacidade comprovada de execução".

Para o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, o acordo é uma vitória das políticas de Donald Trump para a geração de empregos industriais no país.

"Com o financiamento do investimento japonês e a parceria com a GlobalFoundries, duas grandes fábricas de semicondutores serão construídas nos EUA, criando milhares de empregos bem remunerados para trabalhadores americanos. É assim que os acordos comerciais do Presidente (Trump) resultam em ativos industriais americanos transformadores que fortalecem nossa segurança nacional e econômica", pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para viabilizar o acordo, a GF alterou seu contrato com a Lei CHIPS e a Lei da Ciência, que fomentam desenvolvimento tecnológico nos EUA, visando redistribuir US$ 955 milhões em investimentos em suas instalações. Uma negociação paralela ainda estabelece que o Departamento do Comércio passará a deter cerca de 4% das ações da companhia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FÁBRICAS Globalfoundries NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV