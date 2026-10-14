Globalfoundries operará duas fábricas em NY como parte de acordo bilionário entre Japão e EUA

A gigante no setor de semicondutores GlobalFoundries fechou nesta quarta-feira , 14, um acordo bilionário com o governo dos Estados Unidos para a instalação de fábricas de chips no estado de Nova York. A empresa foi selecionada para receber até US$ 21 bilhões em investimentos do governo japonês para a construção de duas fábricas em Malta, NY, como parte de um acordo entre os EUA e o Japão para o desenvolvimento do mercado de semicondutores em solo americano.

O investimento inicial é de US$ 10 bilhões e a primeira fábrica deve começar suas operações em 2029, adicionando 900 mil wafers à capacidade de produção anual norte-americana.

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O CEO da GlobalFoundries, Tim Breen, exaltou a qualidade de sua equipe ao justificar a escolha da companhia: "Fábricas dessa escala exigem mais do que capital. Exigem tecnologia diferenciada, excelência operacional e uma capacidade comprovada de execução".

Para o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, o acordo é uma vitória das políticas de Donald Trump para a geração de empregos industriais no país.

"Com o financiamento do investimento japonês e a parceria com a GlobalFoundries, duas grandes fábricas de semicondutores serão construídas nos EUA, criando milhares de empregos bem remunerados para trabalhadores americanos. É assim que os acordos comerciais do Presidente (Trump) resultam em ativos industriais americanos transformadores que fortalecem nossa segurança nacional e econômica", pontuou.

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Para viabilizar o acordo, a GF alterou seu contrato com a Lei CHIPS e a Lei da Ciência, que fomentam desenvolvimento tecnológico nos EUA, visando redistribuir US$ 955 milhões em investimentos em suas instalações. Uma negociação paralela ainda estabelece que o Departamento do Comércio passará a deter cerca de 4% das ações da companhia.