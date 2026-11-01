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Gleisi elogia André Lara Resende por artigo que critica atual política monetária

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ex-ministra das Relações Institucionais e ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, elogiou neste domingo, 1º de novembro, um artigo do economista André Lara Resende com críticas à atual política monetária do Banco Central (BC). No texto, o economista, que foi um dos formuladores do Plano Real, também questiona a prioridade dada às despesas primárias.

Para Hoffmann, as ideias traçadas no texto publicado em 25 de setembro seriam fundamentais "para enfrentar essa ofensiva terrorista sobre a política fiscal brasileira". A ex-ministra fez o comentário em publicação nas redes sociais.

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O comentário foi feito após notícias de possível encontro de Lula com André Lara Resende. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou tal encontro em resposta ao jornal Valor Econômico.

Em nota, o presidente do PT nacional, Edinho Silva, criticou o que chamou de "especulações na área econômica" e reforçou que apenas o ministro da Fazenda, Dário Durigan, pode falar pelo governo na área econômica.

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LULA 4/GESTÃO/POLÍTICA MONETÁRIA/GLEISI HOFFMANN
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