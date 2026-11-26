Glauber Braga, sobre Trabuco: É virar as costas para tudo que foi feito no 2º turno
O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou nesta quinta-feira, 26, a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para o Ministério da Fazenda e afirmou que a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fortalece a extrema-direita.
"Um banqueiro? É isso que eu chamo de virar as costas pra tudo que foi feito no 2º turno. É um atraso pedagógico de décadas", escreveu no X. Ao comentar a possibilidade de nomeação, acrescentou: "Se confirmar o Bradesco no comando da economia é estelionato eleitoral mesmo!"
Glauber também fez referência às críticas que recebeu por se opor ao ajuste fiscal. "Pra aqueles que tentaram nos calar na votação do arrocho fiscal, fiquem à vontade pra me atacar agora", afirmou. "Essa ação de Lula fortalece a extrema-direita e não vamos nos calar!"