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ECONOMIA

Gilmar: STF tem encontro marcado num futuro próximo com tema da responsabilidade fiscal

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 16:16:00 Editado em 03.08.2026, 16:25:04
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes alertou que a Corte tem um "encontro marcado num futuro próximo" com o tema da responsabilidade fiscal. O ministro é autor da proposta de súmula contra novas "pautas-bomba" - medidas que criam despesas sem apontar a fonte da receita.

A fala de Gilmar foi feita na abertura do segundo semestre nesta segunda-feira, 3.

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Ele fazia uma homenagem aos três anos do ministro Cristiano Zanin na Corte e destacou o julgamento da desoneração da folha de pagamentos, relatado por Zanin, como "um dos mais relevantes que o Tribunal produziu em matéria de responsabilidade fiscal nos últimos anos".

Ao derrubar a lei que prorrogava a desoneração da folha, em abril, o Supremo fixou uma tese que proíbe a edição de novas normas que criem benefícios fiscais sem a devida compensação.

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RESPONSABILIDADE FISCAL/DISCUSSÃO/STF/GILMAR MENDES
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