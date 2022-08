Gileno Barreto é eleito presidente do Conselho de Administração da Petrobras

Denise Luna e Gabriel Vasconcelos (via Agência Estado)

O presidente do Serpro, Gileno Gurjão Barreto, foi eleito para a presidência do Conselho de Administração (CA) da Petrobras, no lugar de Márcio Weber, que deixa o comando do principal órgão de decisão da companhia. A eleição do presidente do CA foi o segundo item da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Petrobras, realizada nesta sexta-feira, 19, no período da tarde.

A reunião durou menos de três horas e no primeiro item da pauta elegeu os indicados pelo governo e pelos acionistas minoritários para membros do Conselho.

Entre os eleitos estão o secretário-executivo da Casa Civil, Jônathas de Castro, e o procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano.

Eles haviam sido reprovados pelo Comitê de Elegibilidade (Celeg) e pelo atual Conselho da Petrobras por conflito de interesses, vedado na Lei das Estatais.

Alguns acionistas tentaram propor outros conselheiros para a presidência do órgão, como Marcelo Gasparino e Ieda Cagni, mas os votos de Barreto foram superiores, com o apoio da União, controladora da estatal.