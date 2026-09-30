GFSEC lança ofensiva para combater distorções no setor de aço e mira a China

O Fórum Global sobre Excesso de Capacidade no Setor de Aço (GFSEC) avalia que o excesso de capacidade na indústria do aço é impulsionado por políticas e práticas não orientadas pelo mercado em certas economias que não integram o grupo. Em comunicado, a organização defendeu o combate a medidas comerciais que, em sua avaliação, distorcem os mercados.

"Isso inclui subsídios e outras medidas de apoio que distorcem o mercado, deprimem as condições de mercado, perturbam as cadeias de suprimentos e prejudicam empresas e trabalhadores do setor siderúrgico em todo o mundo", diz o texto, acrescentando que, na China, dados recentes mostram que a empresa siderúrgica típica recebe atualmente subsídios - na forma de subvenções, concessões fiscais e empréstimos com taxas abaixo das de mercado - que são aproximadamente 15 vezes maiores em relação ao tamanho de seus ativos do que os de uma empresa típica em outras regiões. Além disso, destaca o documento, a taxa de subsídios ao setor siderúrgico da China praticamente dobrou desde 2019.

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"Sob a gestão do presidente Trump, a indústria siderúrgica dos EUA vive um renascimento impulsionado por tarifas, acordos comerciais, tratamento fiscal favorável, uma política energética aprimorada e o espírito empreendedor americano", afirmou o embaixador americano Jamieson Greer. "Se parceiros com visões semelhantes adotarem políticas análogas, poderão responsabilizar os países que contribuem para o problema do excesso de capacidade global na produção de aço. Os Estados Unidos esperam trabalhar com outros membros do GFSEC na implementação do Marco de Milwaukee, adotando medidas eficazes para enfrentar o excesso de capacidade e seus impactos, e restabelecendo condições de concorrência equitativas em nível global para nossos trabalhadores e produtores."

Entre as ações acordadas pelo grupo estão coletar e trocar informações sobre práticas não orientadas pelo mercado que sejam particularmente prejudiciais ao setor siderúrgico e identificar ações capazes de enfrentar tais práticas.