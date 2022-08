GetNinjas reduz prejuízo líquido em 51% no 2º trimestre, para R$ 8,8 mi

Elisa Calmon (via Agência Estado)

A GetNinjas, plataforma digital que conecta clientes a prestadores de serviços, reportou prejuízo líquido de R$ 8,8 milhões no segundo trimestre de 2022. O resultado representa uma melhora de 51% em relação aos R$ 17,8 milhões negativos registrados no mesmo intervalo de 2022.

Entre abril e junho, o Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 12 milhões, 38% menor do que os R$ 19,1 milhões negativos divulgados um ano antes. A receita líquida somou R$ 13,413 milhões, recuo de 13% sobre o mesmo período do ano passado.

As melhoras refletem principalmente as menores despesas comerciais, com destaque para o corte em investimentos em marketing, assim como o aumento do resultado financeiro líquido, segundo o release de resultados da empresa divulgado há pouco.

No segundo trimestre, a GetNinjas reduziu em 52% os custos com marketing quando comparado ao mesmo período do ano passado. No semestre, a queda foi de 40%. As linhas de despesas têm sido um ponto sensível para as empresas de tecnologia nos últimos trimestres, enquanto apostaram em marketing e contratações para crescer de forma acelerada.

"Tivemos um trimestre com melhora operacional significativa", diz o CEO da GetNinjas, Eduardo L'Hotellier, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Otimizamos nossos investimentos em marketing e controlamos as despesas com pessoal", complementa o executivo.

Desafios

No entanto, a companhia avalia que a estratégia de reduzir os investimentos se refletiu na receita líquida, que caiu 13% na comparação anual, para R$ 13,4 milhões. Pesaram também o cenário econômico adverso e a revisão de preços de algumas categorias com o intuito de aumentar a quantidade de leads adquirida pelos profissionais.

Como mais um desafio, L'Hotellier destaca ainda que a empresa viu uma redução de cerca de 20% no volume total de buscas por serviços na internet, enquanto a competição mais acirrada implicou em um aumento do custo por clique (CPC) e custo por aquisição (CPA).

A expectativa do CEO é que o contexto econômico e político sigam desafiadores no restante do ano, dificultando que as empresas sejam mais agressivas em crescimento. "Sabemos que será um ano difícil, mas estamos no caminho certo e sendo cautelosos para passar por esse período incerto com uma forte posição de caixa", afirma L'Hotellier, destacando ainda que o endividamento da GetNinjas é próximo de zero.