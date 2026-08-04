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ECONOMIA

Gerdau tem lucro líquido de R$ 1,466 bi no segundo trimestre, alta de 69,7%

Escrito por Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 18:45:00 Editado em 04.08.2026, 18:55:58
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A Gerdau registrou lucro líquido de R$ 1,466 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 69,7% na comparação com o segundo trimestre de 2025. O Ebitda ajustado somou R$ 3,430 bilhões no período, avanço de 33,9% ante igual intervalo de 2025. A margem Ebitda ficou em 19,2%, alta de 4,6 ponto porcentual (p.p.) na mesma base de comparação.

Para a companhia, segundo trimestre foi marcado pela expansão dos resultados, impulsionados pela melhora no mix de produtos vendidos, evolução dos preços realizados e iniciativas voltadas ao fortalecimento da competitividade dos negócios.

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Já a receita líquida foi de R$ 17,871 bilhões no segundo trimestre de 2026, crescimento de 2% frente à mesma base de comparação. A Gerdau afirma que o número reflete a evolução dos resultados da América do Norte, que mais do que compensou a queda de Receita líquida no Brasil e na América do Sul, além do impacto da desvalorização do dólar frente ao real no período.

Os investimentos (capex) totalizaram R$ 1,064 bilhão no segundo trimestre, frente a R$ 1,659 bilhão um ano antes. A companhia sinaliza que atingiu, no acumulado do primeiro semestre, 45% do total previsto em investimentos para 2026, mantendo o avanço dos principais projetos em andamento.

A dívida líquida encerrou o trimestre em R$ 8,118 bilhões, queda de 11% frente ao segundo trimestre de 2025. O resultado financeiro foi de R$ 308 milhões no período, queda de 8,2% na mesma base de comparação.

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