Gerdau encerra produção de aço em sua unidade de Divinópolis, em MG

A Gerdau informou que decidiu encerrar a produção de aço em sua unidade de Divinópolis (MG). Segundo a empresa, a decisão está relacionada, principalmente, à perda de competitividade da operação, em razão da ausência de fornecimento de minério de ferro a custos competitivos, fator que tem pressionado os custos de produção.

Em nota, a siderúrgica destaca que esse cenário é agravado pelo avanço das importações de aço no mercado brasileiro e pelas condições desfavoráveis do mercado internacional, especialmente para as exportações, historicamente relevantes para a operação da unidade.

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"A medida está alinhada à estratégia da Gerdau de otimizar suas operações no Brasil, concentrando a produção de aço em ativos mais competitivos, eficientes e com maior nível tecnológico, de forma a assegurar a sustentabilidade de seus negócios no longo prazo", afirma a empresa.

Como parte das medidas de apoio aos profissionais impactados, a Gerdau está considerando oportunidades de transferência de parte dos colaboradores para outras unidades, além de disponibilizar cursos de qualificação técnica e workshops com o objetivo de apoiar a recolocação profissional e a preparação para novas oportunidades.

"A Gerdau reafirma seu compromisso com uma atuação responsável e transparente, pautada pelo respeito às pessoas e pelo diálogo com colaboradores, representantes sindicais, poder público e demais partes interessadas", afirma a companhia.