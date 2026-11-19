A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a inteligência artificial (IA) se tornou um importante motor do crescimento global em 2026, compensando parte dos efeitos negativos do choque de oferta de energia causado pelas turbulências no Oriente Médio. Em discurso na reunião de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen, na China, ela alertou, porém, que a tecnologia também pressiona a inflação e exige aperto monetário em muitas economias.

Segundo Georgieva, a economia mundial cresceu 3,1% neste ano, enquanto a expansão dos países da Apec atingiu 3,4%, desempenho "melhor do que se temia, mas pior do que o necessário". O avanço foi sustentado pela aceleração associada à IA em cerca de uma dúzia de economias.

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O comércio global, por sua vez, cresceu 4,6%, impulsionado pelos investimentos na tecnologia e pela integração comercial regional. Produtos tecnológicos relacionados à IA já representam mais de 10% do comércio mundial de bens em valor, destacou.

A dirigente apontou que os choques de oferta de energia e de demanda por IA elevaram a inflação mundial para 4,7% em 2026. "Isso exige um aperto da política monetária em muitas economias", afirmou. Segundo ela, as expectativas de crescimento mais forte e a elevada emissão de títulos públicos e privados também pressionam os juros, levando os rendimentos dos bônus em diversas economias avançadas aos maiores níveis em décadas.

Georgieva alertou ainda que a dívida pública global deverá superar em breve 100% do Produto Interno Bruto (PIB), maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial, e defendeu ajustes fiscais sem demora quando necessários.

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Para aproveitar os benefícios da IA, a diretora do FMI pediu investimentos em infraestrutura digital, preparação dos trabalhadores e medidas para mitigar riscos à estabilidade financeira e à segurança cibernética.