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George Santoro: Próximo governo começa com capacidade de leilões no primeiro semestre

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou nesta quarta-feira, 14, que o governo federal terá condições de realizar leilões de ferrovias e rodovias já no primeiro semestre de 2027. Segundo ele, isso será possível graças à organização da pasta, ao aprimoramento regulatório e à parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Nesse contexto, o ministério assinou nesta quarta um contrato para a estruturação de um projeto de concessão à iniciativa privada de 3.137 km de rodovias federais, em cinco trechos, nos Estados de Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A estimativa de investimentos é de R$ 30 bilhões ao longo de 30 anos de concessão.

"Estamos deixando para o próximo governo condições de realizar leilões já no primeiro semestre, algo que não recebemos quando entramos. E já estamos contratando projetos com o olhar voltado para 2028, 2029 e 2030", disse durante coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. "Amanhã vamos lançar 11 projetos de concessão rodoviária e 18 ferrovias. Está tudo aderente ao Plano Nacional de Logística", afirmou.

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O ministro também informou que serão divulgadas consultas públicas dos planos setoriais de rodovias e ferrovias.

Os novos projetos rodoviários estão sendo concebidos dentro de um plano integrado de logística, conectados a ferrovias, portos e corredores de exportação, com estruturação por corredores logísticos voltados tanto ao abastecimento e à economia interna quanto ao escoamento para o mercado externo.

A pasta ainda vai lançar, em conjunto com o Ministério das Comunicações, uma política de conectividade integrada para as rodovias. "Todos os projetos vão ter 5G, já prevendo, no futuro, a possibilidade de carros autônomos e a adoção de soluções de inovação voltadas à segurança viária, como iluminação em LED com sistemas inteligentes", disse.

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Santoro sustentou que, no atual governo, com apoio do BNDES, a União foi capaz de voltar a atrair capital internacional e recolocar o Brasil no radar global de investimentos em infraestrutura. "Este é o primeiro governo, desde a Constituição de 1988, que vai entregar o Plano Nacional de Logística e os planos setoriais de rodovia, ferrovia e hidrovia, todos dentro de uma mesma gestão", reiterou.

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LEILÕES/FERROVIAS/RODOVIAS/GEORGE SANTORO
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