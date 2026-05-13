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ECONOMIA

Genial/Quaest: Para 46%, economia piorou nos últimos 12 meses; eram 50% em abril

Escrito por Geovani Bucci e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 09:50:00 Editado em 13.05.2026, 10:00:25
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Apesar de sinais pontuais de melhora na percepção dos brasileiros sobre renda e emprego, a avaliação sobre a economia segue majoritariamente negativa, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 13.

Quase metade dos entrevistados (46%) avalia que a economia brasileira piorou nos últimos 12 meses, porcentual superior aos 22% que dizem que o cenário melhorou. Outros 29% afirmam que a situação permaneceu igual.

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A inflação dos alimentos continua como um dos principais pontos de incômodo para a população. Para 69%, os preços nos mercados subiram no último mês, enquanto apenas 8% disseram ter percebido queda. Outros 21% afirmaram que os preços ficaram estáveis.

A deterioração da percepção econômica também aparece no bolso. Para 69% dos entrevistados, o poder de compra hoje é menor do que há um ano. Apenas 11% dizem conseguir comprar mais com a renda atual, enquanto 19% afirmam que a capacidade de consumo permaneceu igual.

A percepção sobre renda acompanha esse diagnóstico. Um terço dos brasileiros (33%) afirma que a renda não aumentou no último ano, enquanto 25% dizem que os ganhos cresceram, mas em ritmo inferior ao custo de vida. Outros 31% avaliam que a renda subiu na mesma proporção das despesas, e apenas 9% relatam aumento acima da inflação percebida.

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No mercado de trabalho, o sentimento também segue mais pessimista. Para 51%, está mais difícil conseguir emprego hoje do que há um ano, ante 38% que enxergam melhora.

Imposto de Renda

O levantamento também mediu a percepção sobre a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR), pauta importante para o governo federal. Dois terços dos entrevistados (67%) disseram não ter sido beneficiados diretamente pela medida, enquanto 30% afirmaram ter sentido algum impacto positivo.

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Entre aqueles que relatam ter sido alcançados pela mudança, 45% disseram não perceber diferença relevante na renda. Já 33% afirmaram que a renda aumentou, mas sem grande impacto, e 21% disseram ter notado aumento significativo.

Apesar do diagnóstico predominantemente negativo sobre o presente, a expectativa para os próximos 12 meses é menos pessimista. Para 40%, a economia brasileira deve melhorar, enquanto 27% acreditam em piora e 28% projetam estabilidade.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

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