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Genial/Quaest: 65% dizem que isenção do IRPF não os beneficiou; em maio, eram 67%

Escrito por Gabriel Hirabahasi e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 10:04:00 Editado em 10.06.2026, 10:12:05
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Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 10, mostra que a percepção dos eleitores quanto à isenção do Imposto de Renda para os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil oscilou dentro da margem de erro em relação a pesquisas anteriores.

Segundo a pesquisa, 65% dos entrevistados disseram que não foram beneficiados com a isenção, enquanto 32% afirmaram que foram beneficiados. Em maio, 67% havia dito que a isenção do IR não os beneficiou enquanto 30% dizia avaliar que a medida trouxe benefícios.

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Os números contrastam com uma grande expectativa no fim do ano passado quanto à medida. Em outubro, 61% dos entrevistados diziam que seriam beneficiados, enquanto 35% acreditavam que não.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostrou que 42% dos entrevistados não sentiram diferença na renda após a isenção do Imposto de Renda. Em maio, essa porcentagem foi de 45%. Outros 34% disseram que a renda aumentou, mas não muito. Esse porcentual era de 33% em maio. Apenas 23% responderam que a renda aumentou significativamente após a medida neste levantamento, ante 21% em maio .

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de abril, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09285/2026.

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ir isenção PESQUISA/GENIAL/QUAEST/LULA/ECONOMIA
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