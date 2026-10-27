General Motors anuncia transferência de listagem da Nyse para Nasdaq

A General Motors (GM) anunciou na segunda-feira, 27, que vai transferir a listagem de suas ações ordinárias da Bolsa de Nova York (Nyse) para a Nasdaq. A mudança está prevista para a segunda quinzena de novembro de 2026, sem alteração do código de negociação do papel, que seguirá como "GM".

Segundo a companhia, as ações devem continuar listadas na Nyse até o fechamento do pregão de 16 de novembro. A expectativa da GM é iniciar as negociações já como empresa listada na Nasdaq no dia seguinte.

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O vice-presidente executivo e diretor financeiro da GM, Paul Jacobson, afirmou em comunicado que a decisão está ligada ao posicionamento estratégico da montadora. "A estratégia da GM, focada no cliente e orientada por tecnologia, está criando valor para nossos acionistas, tornando a Nasdaq um lar natural para nossa listagem à medida que crescemos", disse. Ele também agradeceu à Nyse: "Somos gratos pela nossa parceria de longa data com a Bolsa de Nova York e seu legado notável".

A GM destacou que a listagem na Nasdaq também dá à empresa elegibilidade para uma eventual inclusão no índice Nasdaq-100. A companhia afirmou ainda que não será necessária nenhuma ação por parte dos acionistas em função da transferência.

O grupo reúne as marcas Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC.