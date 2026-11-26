O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) zerou nesta quinta-feira, 26, o imposto de importação de cones de lúpulo para fabricação de cerveja. Também foram zerados os impostos sobre a compra de aparelhos para medição de pressão arterial; ampolas de vidros para garrafas térmicas; insumos usados em nutrição animal; cabos de alumínio; e tecidos para fabricação de airbags. Houve reduções das tarifas em alguns casos e renovação de decisões anteriores, em outros.

Em nota, o MDIC disse que as medidas de reduções tarifárias são em favor da indústria brasileira.

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No campo da defesa comercial, o Gecex aprovou dois direitos antidumping definitivos (5 anos) para laminados planos a quente originários da China e folhas metálicas originárias de Alemanha, Países Baixos e Japão; além de um direito provisório (6 meses) para tubos de aço carbono sem costura de Malásia, Índia e Tailândia.

Ainda com o objetivo de proteção à indústria nacional, foram renovadas medidas de elevação tarifária para sete produtos químicos e quatro do setor de vidros, além da aplicação de uma medida nova para papéis cutsize, com validade de 12 meses.