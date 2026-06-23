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ECONOMIA

Gecex cria garantia para financiar pagamentos antecipados na exportação de aeronaves

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 19:51:00 Editado em 23.06.2026, 20:00:10
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O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) aprovou nesta terça-feira, 23, a criação de um novo instrumento de garantia pública para financiamentos de Pagamentos Pré-Entrega (PPE) voltados à exportação de aeronaves civis produzidas no Brasil.

A medida permitirá a concessão de garantia para financiamentos destinados ao pagamento de parcelas exigidas durante a fabricação das aeronaves. De acordo com o governo, esses desembolsos podem representar até 30% do valor total do equipamento.

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Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o mecanismo preenche uma lacuna no sistema brasileiro de apoio oficial às exportações e aproxima o País das práticas adotadas por outras nações com forte atuação na indústria aeronáutica.

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