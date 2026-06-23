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Gecex aprova 466 ex-tarifários e beneficia fábrica transferida da Argentina

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 21:31:00 Editado em 23.06.2026, 21:43:39
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O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) aprovou nesta terça-feira, 23, a concessão de 466 novos ex-tarifários para bens de capital, informática e telecomunicações sem produção nacional equivalente.

As medidas reduzem temporariamente o imposto de importação de máquinas, equipamentos e insumos e buscam diminuir custos para investimentos produtivos no Brasil. Entre as aprovações, está um ex-tarifário para uma linha automatizada de produção de gabinetes de máquinas de lavar roupa.

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Segundo o governo federal, a iniciativa está associada à migração de uma planta industrial da Argentina para o Brasil, com capacidade estimada de produção de 360 mil unidades por ano.

O Gecex também aprovou a redução a zero do Imposto de Importação para medicamentos, fórmulas infantis, insumos químicos e produtos utilizados na fabricação de pás eólicas.

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