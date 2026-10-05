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GE HealthCare compra SOFIE por US$ 945 mi e amplia presença em radiofármacos PET nos EUA

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A GE HealthCare anunciou nesta segunda-feira, 5, um acordo definitivo para comprar a americana SOFIE Biosciences por US$ 945 milhões em dinheiro. A empresa espera concluir a transação no primeiro semestre de 2027, sujeita a condições de fechamento e a aprovações regulatórias.

Segundo a GE HealthCare, a aquisição amplia sua presença no fornecimento de radiofármacos para exames PET nos EUA, ao estabelecer uma estrutura de distribuição de última milha para produtos sensíveis ao tempo. A SOFIE opera 15 unidades no país, com 21 cíclotrons, e também conta com uma instalação de CDMO voltada a teranósticos.

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O negócio inclui os direitos nos EUA do FAPI-74, radiotraçador PET em fase III com potencial de ampla aplicação em oncologia. A GE HealthCare já detém os direitos do produto fora dos EUA.

Após o fechamento, a SOFIE passará a integrar o segmento de diagnósticos garmacêuticos da GE HealthCare e seguirá atuando como fabricante terceirizada para seus clientes, inclusive fornecendo produtos de outros provedores.

A GE HealthCare disse esperar impacto positivo sobre o crescimento da receita, a margem de Ebit ajustado e o lucro por ação ajustado no primeiro ano cheio sob seu controle.

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GE HEALTHCARE/SOFIE/COMPRA
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