GE Aerospace supera expectativas e tem lucro de US$ 2,343 bilhões no 3º trimestre

A GE Aerospace registrou lucro líquido ajustado de US$ 2,343 bilhões no terceiro trimestre de 2026, acima dos US$ 1,764 bilhão apurados no mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,25, ante US$ 1,66 no terceiro trimestre de 2025, e superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,01.

A receita ajustada somou US$ 13,3 bilhões, alta de 18%, também acima da projeção de US$ 12,87 bilhões.