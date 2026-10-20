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GE Aerospace supera expectativas e tem lucro de US$ 2,343 bilhões no 3º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A GE Aerospace registrou lucro líquido ajustado de US$ 2,343 bilhões no terceiro trimestre de 2026, acima dos US$ 1,764 bilhão apurados no mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,25, ante US$ 1,66 no terceiro trimestre de 2025, e superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,01.

A receita ajustada somou US$ 13,3 bilhões, alta de 18%, também acima da projeção de US$ 12,87 bilhões.

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GE AEROSPACE/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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