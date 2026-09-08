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GE Aerospace anuncia acordo de compra da Consolidated Precision Products por US$ 11,75 bi

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A GE Aerospace anunciou nesta terça-feira, 8, acordo para comprar a Consolidated Precision Products (CPP), fabricante de peças fundidas de alta precisão para os setores aeroespacial e de defesa, por US$ 11,75 bilhões. A operação busca ampliar a capacidade de produção da companhia diante da forte demanda por motores comerciais, serviços de manutenção e equipamentos militares.

Do valor total, US$ 7 bilhões serão pagos em dinheiro e o restante será financiado por nova dívida. Segundo a GE Aerospace, a transação deve contribuir positivamente para o lucro por ação ajustado e o fluxo de caixa livre já no primeiro ano após a conclusão, sem alterar os planos atuais de alocação de capital.

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A CPP, com sede em Cleveland, Ohio, tem cerca de 6,6 mil funcionários em mais de 20 instalações e produz componentes em superligas, titânio, alumínio, magnésio e aço para aeronaves comerciais e militares, sistemas de armas, helicópteros e turbinas industriais. A GE Aerospace é cliente da empresa há mais de 15 anos.

O presidente e CEO da GE Aerospace, H. Lawrence Culp Jr., afirmou que a aquisição permitirá ampliar a capacidade, melhorar o desempenho industrial e acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias de motores. A empresa também pretende integrar design e manufatura para aumentar a produção e reduzir o tempo de lançamento de novas tecnologias.

A GE informou que o preço equivale a cerca de 18 vezes o Ebitda projetado para 2027, considerando sinergias líquidas esperadas, ou aproximadamente 26 vezes sem elas. O fechamento da transação é esperado para o segundo semestre de 2027 e depende de aprovações regulatórias e outras condições usuais.

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GE AEROSPACE/CPP/COMPRA/ACORDO/ANÚNCIO
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