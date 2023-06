'Gasto é a gente pagar 13,75% de juros ao sistema financeiro desse País', diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou o primeiro compromisso do dia em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para criticar o trabalho do Banco Central (BC). Após dizer que seu governo considera como investimentos as despesas em educação e saúde, o chefe do Executivo afirmou que gasto, na verdade, é pagar 13,75% em juros ao sistema financeiro.

"Tomei a decisão de que quando se fala em fazer universidades, creches e escolas, não tem que utilizar a palavra 'gasto', tem que ser investimento", afirmou Lula ao discursar na Universidade Federal do ABC.

Segundo o presidente, a "elite dominante" classifica como gasto "tudo que é benéfico".

"Gasto é a gente pagar 13,75% de juros ao sistema financeiro deste País", sustentou Lula.

Gritos de "Fora Campos Neto", em referência ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, foram dados por alguns dos apoiadores que lotaram o auditório da universidade.

O presidente da República sustentou que é de conhecimento público que pessoas doentes custam caro ao Estado, ao passo que cidadãos em plena saúde podem se desenvolver.