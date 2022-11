Gasto com transportes sobe 0,58% no IPCA de outubro, mostra IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Os gastos das famílias com transportes passaram de um recuo de 1,98% em setembro para uma elevação de 0,58% em outubro, um impacto de 0,12 ponto porcentual sobre a taxa de 0,59% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O recuo de 1,27% nos preços dos combustíveis foi menos intenso que o registrado no mês anterior, de 8,50%. A gasolina caiu 1,56% em outubro, se mantendo como o item de maior impacto negativo sobre a inflação do mês, uma contribuição negativa de 0,07 ponto porcentual. Houve recuos ainda no óleo diesel (-2,19%) e no gás veicular (-1,21%). Já o etanol registrou alta de 1,34%.

Houve aumento expressivo nos preços das passagens aéreas, 27,38%, item de maior pressão no IPCA de outubro, 0,16 ponto porcentual.

Os preços dos transportes por aplicativo caíram 3,13% em outubro. O ônibus urbano recuou 0,23%, refletindo a redução de preços das passagens aos domingos em Salvador desde 11 de setembro.