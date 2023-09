Gasto com Saúde sobe 0,58% no IPCA de agosto ante alta de 0,26% em julho

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os gastos das famílias com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,26%, em julho, para uma alta de 0,58% em agosto, o equivalente a uma contribuição de 0,08 ponto porcentual para a taxa de 0,23% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

continua após publicidade

O resultado de agosto foi influenciado pela alta dos itens de higiene pessoal, que passaram de uma queda de 0,37% em julho para um aumento de 0,81% em agosto.

Houve elevação nos preços dos produtos para pele (4,50%) e dos perfumes (1,57%).

continua após publicidade

O plano de saúde aumentou 0,78% em agosto, impacto de 0,03 ponto porcentual sobre o IPCA.