Gasto com juros do setor público soma R$ 107,547 bilhões em maio, revela BC

O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 107,547 bilhões com juros em maio, após uma despesa líquida de R$ 84,763 bilhões em abril, informou o Banco Central nesta terça-feira (30).

O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 97,895 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 9,082 bilhões e as empresas estatais, R$ 571 milhões.

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De janeiro a maio, a despesa do setor público com juros atingiu R$ 459,001 bilhões, ou 8,29% do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado de 12 meses, o gasto soma R$ 1,111 trilhão, ou 8,48% do PIB.

Em 2025, o resultado do setor público com juros nominais foi negativo em R$ 1,008 trilhão. Foi a primeira vez que as despesas líquidas com juros superaram a marca de R$ 1 trilhão no acumulado em 12 meses em toda a série histórica.