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ECONOMIA

Gasto com juros do setor público soma R$ 105,934 bi em agosto, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 105,934 bilhões com juros em agosto, após uma despesa líquida de R$ 98,963 bilhões em julho, informou o Banco Central.

O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 102,881 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 2,564 bilhões, e as empresas estatais, R$ 489 milhões.

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De janeiro a agosto, a despesa do setor público com juros atingiu R$ 774,550 bilhões, ou 8,62% do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado de 12 meses, o gasto somou R$ 1,182 trilhão, ou 8,86% do PIB.

Em 2025, o resultado do setor público com juros nominais foi negativo em R$ 1,008 trilhão. Foi a primeira vez que as despesas líquidas com juros superaram a marca de R$ 1 trilhão no acumulado em 12 meses em toda a série histórica.

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BC/SETOR PÚBLICO/AGOSTO/GASTO/JUROS
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