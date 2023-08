Gasto com Habitação sobe 1,08% no IPCA-15 de agosto ante queda de 0,94% em julho

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma queda de 0,94% em julho para uma elevação de 1,08% em agosto, uma contribuição positiva de 0,16 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa geral do IPCA-15 foi de 0,28% em agosto, após recuo de 0,07% em julho.

continua após publicidade

O destaque no grupo Habitação foi a alta de 4,59% na energia elétrica residencial, uma contribuição de 0,18 ponto porcentual para o IPCA-15.

O movimento foi influenciado "pelo fim da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês anterior".

continua após publicidade

Além disso, houve reajustes em três áreas de abrangência do índice: de 10,66% em Curitiba a partir de 24 de junho; de 2,92% em Porto Alegre a partir de 19 de junho, em uma das concessionárias pesquisadas; e de -1,13% em São Paulo a partir de 4 de julho, em uma das concessionárias pesquisadas.

A taxa de água e esgoto subiu 0,20% em agosto, devido aos reajustes de 3,45% em uma das concessionárias em Porto Alegre a partir de 1º de julho e de 5,02% em Brasília em 1º de agosto.

O gás encanado recuou 0,31%, com as reduções tarifárias em duas áreas de abrangência: redução média de 1,70% no Rio de Janeiro a partir de 1º de agosto e redução de 2,23% em Curitiba a partir de 4 de agosto.