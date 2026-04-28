Gasolina sobe 6,23% em abril, item de maior pressão no IPCA-15, afirma IBGE

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A alta de 6,06% nos preços dos combustíveis puxou a elevação de custos com transportes em abril, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 28.

A gasolina aumentou 6,23%, o principal impacto individual da inflação do mês, 0,32 ponto porcentual. O óleo diesel subiu 16,00%, terceira maior pressão inflacionária, 0,04 ponto porcentual. O etanol avançou 2,17%, e o gás veicular recuou 1,55%.

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O grupo Transportes passou de uma alta de 0,21% em março para uma elevação de 1,34% em abril, uma contribuição de 0,27 ponto porcentual para a inflação neste mês.

Já a passagem aérea recuou 14,32% em abril, maior alívio sobre o IPCA-15 do mês, -0,12 ponto porcentual.

O ônibus urbano subiu 0,44%, o táxi avançou 0,08%. O metrô teve elevação de 0,53%, o ônibus intermunicipal encareceu 0,14%, e a integração transporte público subiu 0,90%.