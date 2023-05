Gasolina e diesel ficam abaixo da paridade de importação após reduções da Petrobras

Denise Luna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O preço da gasolina e do diesel no Brasil ficaram abaixo da paridade de importação após a redução anunciada pela Petrobras esta semana, informa a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), indicando que as importações agora estão desfavoráveis.

continua após publicidade .

Desde meados de abril, o preço do diesel, e principalmente da gasolina, eram negociados nas refinarias da Petrobras acima da paridade de importação, deixando uma janela aberta para as compras de combustíveis no exterior.

Desde a quarta-feira, 17, o preço da gasolina e do diesel estão 12,6% mais baratos nas refinarias da estatal.

continua após publicidade .

Com isso, os preços praticados pela Petrobras para o diesel estão 8% mais baratos no mercado interno na comparação com o Golfo do México, e da gasolina, 4% menor.