Gasolina deve continuar a subir nos EUA por conta de embargos à Rússia, diz Biden

Da Redação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira que os preços da gasolina deverão continuar a aumentar nos Estados Unidos por conta de embargos à Rússia, e que o valor do combustível no país aumentou quase US$ 1 desde que a Ucrânia foi invadida. Em discurso para prefeitos norte-americanos, o democrata voltou a culpar o presidente russo Vladimir Putin pela alta dos preços e parta da inflação no país.

A outra razão, segundo Biden, é a covid-19 e a forma como a economia funciona. "Pela pandemia, tivemos importantes disrupções nas cadeias de fornecimento", afirmou, citando como exemplo questões em fabricantes de chips em Taiwan.

Além disso, o presidente dos EUA indicou que as pessoas tiveram mais dinheiro no bolso, e buscaram comprar bens de consumo, o que pressionou determinados produtos, como os eletrônicos.

Para Biden, o "resgate da nossa economia não causou problema, mas tentou resolvê-lo", afirmou sobre os gastos fiscais no país.

Ainda de acordo com o presidente, novos investimentos em infraestrutura não devem aumentar inflação, mas reduzi-la. Como um exemplo de seus planos Make in America, o democrata citou a Intel, que vai investir US$ 20 bilhões em Ohio para fabricar chips.