Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Gás natural como fonte para abastecer data centers está em discussão, diz assessor da Fazenda

Escrito por Renan Monteiro e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O assessor especial do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, disse nesta terça-feira, 15, que o governo está discutindo a possibilidade de o gás natural ser tratado como fonte de energia para abastecer data centers. Uma portaria, ainda em discussão, vai listar as fontes elétricas para o fornecimento às centrais de processamento de dados via Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (ReData).

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que, nesta semana, será publicado o decreto que regulamenta o Regime Especial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele também confirmou o veto a trecho de flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para municípios de até 65 mil habitantes. Essa previsão estava em um segundo projeto de lei, aprovado para viabilizar os benefícios fiscais previstos no ReData.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
REDATA/PROJETO/LULA/SANÇÃO/FAZENDA/INTEGRANTES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV